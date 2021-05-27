Эпидемиолог рассказал о новых мутациях коронавируса в России

Global Look Press / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Версии коронавируса, обладающие характерными для британского и южноафриканского вариантов особенностями, встречаются и в России, но не представляют угрозы.

Нет оснований говорить, что они влияют на организм человека каким-то особенным образом, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости.

Варианты нового коронавируса появляются по всему миру. В процессе циркуляции какие-то варианты исчезают, какие-то закрепляются в популяции. Сложно сказать, сколько мутаций сейчас существует из-за "размытости" термина. Кроме того, свойства многих геновариантов вируса пока не изучены экспертами. До момента, пока о мутации не будет собрано достаточно данных, нет смысла давать вариации отдельное наименование, заключил специалист.