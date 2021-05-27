Британский эсминец выдворили из территориальных вод России в районе Крыма

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Британский эсминец D35 Dragon был выдворен из территориальных вод России в районе Крыма в октябре 2020 года, сообщил первый замдиректора ФСБ Владимир Кулишов.

По его словам, экипаж британского судна предупредили о недопустимости захода в территориальные воды РФ, но корабль все же пересек российскую государственную границу.

"На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды", — сказал Кулишов в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что российские пограничники тщательно следят за действиями западных партнеров у границ РФ. Они всегда готовы к различным провокациям, направленным на "демонстрацию пренебрежения суверенитета России".