Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Вильфанд назвал температуру воды на самом теплом черноморском курорте

Общество
58

Вильфанд назвал температуру воды на самом теплом черноморском курорте
pixabay.com  / 

Вода в Сочи и Геленджике сегодня является самой теплой среди всех черноморских курортов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что там температура воды достигает 18 градусов. В Анапе чуть меньше – 17 градусов.

"Что касается Феодосии, Алушты, Ялты и Евпатории, то на этих курортах вода несколько холоднее, ее температура не превышает 15 градусов", — отметил синоптик в интервью ТАСС.

Недавно Вильфанд рассказывал, что купальный сезон на юге России в 2021 году точно не начнется раньше второй половины июня. Купаться рекомендуется при температуре воды от 22 градусов.

#море #вода #вильфанд
Названы самые "майонезные" города России
Названы самые "майонезные" города России
Общество
08:27 | 27 мая
Эпидемиолог рассказал о новых мутациях коронавируса в России
Эпидемиолог рассказал о новых мутациях коронавируса в России
Наука
08:21 | 27 мая
Британский эсминец выдворили из территориальных вод России в районе Крыма
Британский эсминец выдворили из территориальных вод России в районе Крыма
Политика
08:11 | 27 мая