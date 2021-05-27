Вильфанд назвал температуру воды на самом теплом черноморском курорте

pixabay.com /

Вода в Сочи и Геленджике сегодня является самой теплой среди всех черноморских курортов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что там температура воды достигает 18 градусов. В Анапе чуть меньше – 17 градусов.

"Что касается Феодосии, Алушты, Ялты и Евпатории, то на этих курортах вода несколько холоднее, ее температура не превышает 15 градусов", — отметил синоптик в интервью ТАСС.

Недавно Вильфанд рассказывал, что купальный сезон на юге России в 2021 году точно не начнется раньше второй половины июня. Купаться рекомендуется при температуре воды от 22 градусов.