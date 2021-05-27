Китай обвинил США в клевете после слов о «лабораторной утечке» коронавируса

Global Look Press / Wang Ying

Посольство Китая в Вашингтоне пришло в негодование после заявлений США о "лабораторной утечке" коронавируса.

Дипмиссия опубликовала сообщение с комментарием на официальном сайте после слов президента США Джо Байдена, который допустил, что коронавирус вышел из китайской лаборатории.

"Не так давно некоторые люди пытались разыграть старый трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса", — отметили авторы документа.

Обвинения со стороны американского руководства Пекин расценил как клевету и попытку переложить ответственность. Причем с помощью политических инструментов, манипулируя которыми, страна пыталась обвинять Китай с самого начала пандемии. Политизация общемировой трагедии не приведет к достоверным результатам по поиску источника происхождения коронавирусной инфекции, подчеркнули дипломаты.