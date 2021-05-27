Доктор Мясников указал на возможность диагностировать рак во время еды

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каком симптоме, наблюдающемся во время еды, следует обратиться к онкологу.

Речь идет, по словам Мясникова, о дисфагии. Это ощущение помехи при глотании. На развитие рака указывает быстрое прогрессирование нарушения глотания. Со временем больной будет испытывать трудности с проглатыванием жидкости.

"Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак", — подчеркнул врач в эфире телеканала "Россия-1".

К раку пищевода, по словам Мясникова, может привести курение и употребление алкоголя. Онкологическое заболевание также возникает при злоупотреблении маринованными продуктами.