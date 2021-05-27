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Юрист назвал профессии с обязательной вакцинацией от COVID-19

Общество
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Юрист назвал профессии с обязательной вакцинацией от COVID-19
 / Невские Новости

Законодательство РФ не предусматривает обязательной вакцинации, но врачи, педагоги, соцработники могут быть не допущены к работе, если не сделают прививку от COVID-19.

В частности, такая ситуация может возникнуть, если есть соответствующее постановление главного санитарного врача субъекта, рассказал медицинский юрист, старший партнер юридической группы "Ремез, Печерей и Партнеры" Иван Печерей в беседе с РИА Новости.

"В Национальный календарь прививок вошли медицинские работники и педагоги и некоторые другие профессии", — пояснил Печерей.

В случае, если в каком-то регионе эпидемиологическая ситуация выходит из-под контроля, главный санитарный врач региона вправе принять постановление, согласно которому объявляется эпидемия. После этого вакцинация идет по утвержденному в календаре прививок порядку, который подразумевает обязательность процедуры для перечисленных календаре категорий граждан.

#вакцинация #прививка #COVID-19
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