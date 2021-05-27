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РФ и КНР предложили другим странам участвовать в проекте станции на Луне

Общество
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РФ и КНР предложили другим странам участвовать в проекте станции на Луне
pixabay.com  / 

Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) пригласили к участию в проекте Международной научной лунной станции (МНЛС) другие страны.

По словам замгендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев, РФ и КНР направили приглашения для сотрудничества ряду партнеров, среди которых Европейское космическое агентство. Он отметил, что первые ответы намерены получить на полях конференции GLEX-2021. Об этом информирует ТАСС.

Роскосмос и китайское CNSA 9 марта подписали меморандум о сотрудничестве в сфере создания международной научной станции на Луне. Страны планируют использовать совместный опыт исследований для изучения поверхности естественного спутника Земли и реализации других проектов.

#россия #китай #луна
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