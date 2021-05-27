Япония проводит разбирательство по факту столкновения кораблей у Хоккайдо

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Капитан российского траулера "Амур" стал участником разбирательств со стороны Японии по делу о столкновении с рыболовной шхуной "Хокко-мару 8".

Россиянин принимает добровольное участие в японском разбирательстве. Моряку не приходили никакие уведомления об аресте. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Саппоро, передает ТАСС.

"Японская сторона в настоящее время проводит разбирательства, к ним привлекают капитана траулера "Амур". Ночует при этом он на судне. Его статус на данный момент не определен, уведомлений об аресте с японской стороны не поступало", — заявили в ведомстве.

В генеральном консульстве Японии отметили, что на данный момент "Амур" не содержится в порту Момбэцу. Он шел туда из российского порта Корсаков с коммерческим грузом краба. После совершения столкновения, до самого порта он был в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии.