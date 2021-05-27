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Китайцы признали силу российского наземного спутника "Уран-9"

Общество
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Китайцы признали силу российского наземного спутника «Уран-9»
pixabay.com  / FelixMittermeier

Пользователи китайской социальной сети Sina в восторге от российского спутника "Уран-9", который впервые был показан на параде в честь 9 Мая.

Китайские специалисты считают, что появление такого мощного спутника может помочь преодолеть возможный технологический разрыв. Размеры техники действительно впечатляют воображение: ее длина составляет 4,5 метра, а ширина – 2 метра.

Спутник оснащен самым современным оборудованием. "Уран-9" в какой-то степени является отображением стиля армии России. Данный спутник уже успел поучаствовать в настоящих боевых условиях. Его активно использовали в Сирии для борьбы с террористами.

#россия #китай #космос #инновации
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