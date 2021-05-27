Лукашенко выступил с предложением увеличить срок депутатских полномочий

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что будет целесообразно увеличить срок депутатских полномочий.

Это касается депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Он предложил увеличить срок с четырех до пяти лет. Такое предложение президент республики сделал в ходе совещания с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

Глава государства рассказал, что хотел бы после себя оставить "что-то солидное", что-то такое, "что останется на века". Он выступил с предложением продлить работу советов и парламента до пять лет, вместо четырых, как сейчас. Лукашенко также предложил, чтобы была разбежка в два года между президентскими выборами и выборами советов и парламента в два года.

"Дело не в демократии. Дело в том, чтобы меньше было поводов, триггеров для того, чтобы возбудить общество. Ну а дальше посмотрите", — объяснил президент.

По словам президента, этот вопрос планируется поднять в единый день голосования. В конце выступления Лукашенко призвал парламент к развитию.