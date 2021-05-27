Самолет МЧС с покинувшими сектор Газа россиянами приземлился в Домодедово

mchs.gov.ru / Пресс-служба МЧС РФ

Самолет МЧС России Ил-76 с пожелавшими покинуть сектор Газа из-за израильско-палестинского конфликта россиянами совершил посадку в России.

Самолет вылетел из Каира около 00:10 (01:10 по московскому времени) и совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. На борту находились 64 гражданина РФ. Полет прошел в штатном режиме.

Президент РФ Владимир Путин 20 мая подписал распоряжение об эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа, если они выразят такое желание. Рейс выполнялся по поручению главы государства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона готова мощно ответить на возможный срыв перемирия в секторе Газа участниками движения ХАМАС