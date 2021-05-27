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Лукашенко одобрил введение наказания за призывы к санкциям

Политика
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Лукашенко одобрил введение наказания за призывы к санкциям
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Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил идею ввести ответственность за призывы к санкциям против Минска.

Такую инициативу предложили на встрече президента с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Лукашенко заявил, что идею нужно проработать юридически, передает Sputnik Беларусь.

"Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято. Опять, не наше ноу-хау, но очень нужное для нашей страны", — сказал белорусский лидер.

В Белоруссии начались массовые беспорядки оппозиции после того, как Лукашенко на президентских выборах набрал 80,1% голосов 9 августа 2020 года. По данным КГБ Белоруссии, 11 февраля обстановка в республике пришла в стабильное состояние.

#санкции #лукашенко #наказание
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