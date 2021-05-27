ФСИН рассказала о доходах осужденных в России

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Средняя зарплата отбывающих наказание на объектах организаций в среднем составляет от 20 до 24 тысяч рублей, но некоторые зарабатывают по 220 тысяч рублей.

Ведомство подсчитало доходы российских осужденных, отбывающих срок на объектах организаций. Об этом рассказала начальник пресс-бюро ФСИН России Кристина Паньшина "Известиям".

"Имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысяч рублей (Белгородская область), 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)", — сказала она.

При этом заработная плата у осужденных к принудительным работам в разы выше, чем у тех, кто осужден к лишению свободы. Иногда зарплата у первых превышает среднюю зарплату по региону. В Приморском крае она составляет 20 тысяч рублей, в Новгородской области — 24 тысячи рублей. В бизнесе охотно идут на сотрудничество с осужденными. Сейчас уже обеспечено 715 рабочих мест в 11 регионах.