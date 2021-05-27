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Журналисты узнали о вероятном месте встречи Путина и Байдена в Женеве

Политика
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Журналисты узнали о вероятном месте встречи Путина и Байдена в Женеве
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Президенты США и России могут встретиться в женевском отеле InterContinental.

Это место может быть выбрано из-за близкого расположения с офисами международных организаций. Среди них офис ООН в Женеве и Международный центр конгрессов. Об этом передает швейцарское издание Le Temps.

Однако отмечается, что эту информацию еще никто не подтвердил. По сообщению издания, в InterContinental в 1985 году проходила встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.

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