Экономист поделился лучшим способом защиты от будущего кризиса

pixabay.com / JetraTull

Самым действенным способом защиты от будущего экономического кризиса является обеспечение личной минимальной доли потенциально слабых активов в портфеле.

Финансовые рынки могут закрываться при кризисе. Из-за этого не стоит обращать свое внимание на приобретение ценных бумаг организаций, имеющих большую долговую нагрузку и значительную долю короткого долга. Этой информацией поделился управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий во время беседы с "Прайм".

Самым разумным шагом будет составление портфеля уже сейчас. Во время планирования наиболее высокой доходности не стоит покупать более доходные бумаги, а нужно смотреть на добавление других классов активов. "Турбулентность" меньше всего отображается на защитных акциях секторов, выручка которых независима от нее. К ним относят здравоохранение, телекоммуникациию и ЖКХ.