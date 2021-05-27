Роскомнадзор повременит с замедлением работы Google и Facebook в России

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Замедление работы Google и Facebook на территории РФ пока не рассматривается. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

За неудаление запрещенного в России контента пока достаточно привлекать Google и Facebook к административной ответственности. Более жесткие меры будут рассмотрены при определенном условии.

"Во всем должен быть баланс. Если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ним будут применяться меры более радикальные. На сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно", — подчеркнул Липов в беседе с журналистами.

Глава Роскомнадзора объяснил, почему приняли решение замедлить работу Twitter. Большая доля контента в этой соцсети, который следовало удалить, по его словам, была связана с несовершеннолетними.