Депутаты Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра

vlc.ru / Официальный сайт Администрации Владивостока

Полномочия мэра Владивостока Олега Гуменюка были прекращены гордумой.

Депутаты рассмотрели заявление градоначальника и единогласно приняли решение о его оставтке. На голосовании присутствовали 29 депутатов. Заявление мэра о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию поступило в гордуму 19 мая.

Накануне сообщалось, что после осмотра городских объектов полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. С 20 мая обязанности градоначальника стал исполнять бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков.