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Депутаты Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра

Политика
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Депутаты Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра
vlc.ru  / Официальный сайт Администрации Владивостока

Полномочия мэра Владивостока Олега Гуменюка были прекращены гордумой.

Депутаты рассмотрели заявление градоначальника и единогласно приняли решение о его оставтке. На голосовании присутствовали 29 депутатов. Заявление мэра о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию поступило в гордуму 19 мая.

Накануне сообщалось, что после осмотра городских объектов полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. С 20 мая обязанности градоначальника стал исполнять бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков.

#владивосток #отставка #гуменюк
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