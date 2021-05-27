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Вашингтон отказался называть Москву врагом

Политика
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Вашингтон отказался называть Москву врагом
state.gov  / пресс-служба Государственного департамента США

Представитель американского военного ведомства Джон Кирби сообщил, что в США никто не называет Россию врагом.

Джон Кирби утверждает, что во время разговора про Россию "так не выражаются". В Вашингтоне не используется этот термин в сторону Москвы.

Таким методом представитель американского военного ведомства ответил на просьбу прокомментировать будущие военные учения России и Сербии. Кирби отметил, что не может рассуждать об учениях подробно, потому что у него него достаточной информации. Он добавил, что эти страны должны сами обсуждать свои отношения и грядущие учения.

#россия #сша #пентагон #кирби
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