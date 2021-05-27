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Путин потребовал в планируемые сроки построить 20 военных кораблей

Армия
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Путин потребовал в планируемые сроки построить 20 военных кораблей
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Российский президент Владимир Путин потребовал в срок поставить ВМФ России 20 надводных кораблей дальней морской зоны.

Путин принял участие в совещании, посвященном выполнению гособоронзаказа. Мероприятия проходят в Сочи.

Он отметил, что и иные виды и рода войск нуждаются в своевременном получении высокотехнологичных изделий. В частности, в ВКС запланирована поставка 145 новых и модернизированных воздушных судов.

Путин попросил отдельно остановиться на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов. Он также отметил важность обеспечения действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов.

#путин #опк #военные корабли
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