Байден дал разведслужбам 90 дней на поиск источника коронавируса

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Американский президент Джо Байден дал 90 дней разведывательным службам на поиск информации о возникновении коронавируса SARS-CoV-2.

Согласно данным Белого дома, глава государства призвал удвоить усилия для сбора всей нужной информации, которая позволила бы сделать точный вывод о происхождении инфекции. Также президент обратился к разведсообществу с просьбой особенно внимательно исследовать вопросы, связанные с основаниями для дальнейшего расследования, в том числе и с Китаем.

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты имеют "серьезные косвенные доказательства" того, впервые вспышка нового коронавируса возникла из-за утечки из исследовательской лаборатории в КНР. До сих пор не известно, стало ли появление инфекции следствием контакта человека с зараженным животным или научных опытов.