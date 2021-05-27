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Байден дал разведслужбам 90 дней на поиск источника коронавируса

Общество
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Байден дал разведслужбам 90 дней на поиск источника коронавируса
Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Американский президент Джо Байден дал 90 дней разведывательным службам на поиск информации о возникновении коронавируса SARS-CoV-2.

Согласно данным Белого дома, глава государства призвал удвоить усилия для сбора всей нужной информации, которая позволила бы сделать точный вывод о происхождении инфекции. Также президент обратился к разведсообществу с просьбой особенно внимательно исследовать вопросы, связанные с основаниями для дальнейшего расследования, в том числе и с Китаем.

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты имеют "серьезные косвенные доказательства" того, впервые вспышка нового коронавируса возникла из-за утечки из исследовательской лаборатории в КНР. До сих пор не известно, стало ли появление инфекции следствием контакта человека с зараженным животным или научных опытов.

#сша #байден #разведка #коронавирус
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