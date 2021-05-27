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Космонавт Петр Дубров самостоятельно починил скафандр на МКС

Общество
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Космонавт Петр Дубров самостоятельно починил скафандр на МКС
roscosmos.ru  / Пресс-служба Роскосмоса

Российский космонавт Петр Дубров отремонтировал свой скафандр на Международной космической станции (МКС) перед выходом в открытый космос.

Об этом стало известно после переговоров экипажа станции с Землей, которые транслировало NASA. Дубров загерметизировал отверстие резиновой накладкой и убедился, что утечка воды отсутствует.

"Я закончил ремонт", – сказал россиянин в разговоре с Центром управления полетами в Подмосковье.

Недавно появилась информация, что космонавт мог случайно проткнуть мембрану в скафандре "Орлан-МКС" скрепкой. Это произошло при проверке перед выходом, что привело к утечке воды из него. Роскосмос позже сообщил, что проблема будет устранена в ближайшее время и сроки выхода в космос не будут изменены.

#наса #космонавт #мкс #дубров
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