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Глава МИД Франции анонсировал новые санкции ЕС против Белоруссии

Политика
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Глава МИД Франции анонсировал новые санкции ЕС против Белоруссии
wikipedia.org  / Жан-Ив Ле Дриан

Лидеры стран Евросоюза предпримут новые шаги в своих санкциях против Минска в свете инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он обвинил белорусские власти в дестабилизирующем и репрессивном поведении. После президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, ЕС ввел санкции против Белоруссии. В свете инцидента с самолетом компании Ryanair готовится новый пакет ограничений, в который будут включены как отдельные лица, так и учреждения.

"Мы пойдем еще дальше, чтобы затруднить им действовать в Европе, вести с ней торговые дела и пользоваться возможностями ее рынка", – сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее лидеры ЕС поручили запретить полеты белорусских авиалиний в небе союза и закрыть для них свои аэропорты, а также призвали европейские компании облетать Белоруссию.

#евросоюз #санкции #политика #белоруссия
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