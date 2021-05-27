Совфед РФ разочаровался в Польше из-за «Северного потока – 2»

Пресс-служба Совета Федерации /

Представители Совета Федерации рассказали о последствиях, с которыми столкнулась Россия при строительстве газопровода "Северный поток — 2" для Польши.

Сенатор Совфеда РФ Владимир Джабаров отметил, что завершение проекта по строительству газопровода, на котором настояли власти Германии, станет серьезным ударом для Варшавы. Польские власти понимают, что через год, в случае сокращения транзита газа через Украину, страна будет зависима от российского газопровода.

«Если они такие принципиальные, что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны? Как только им это выгодно, они забывают все», — возмутился Джабаров.

Ранее стало известно, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен несмотря ни на что. Данную версию озвучил французский эксперт Тьерри Брос .