Косачев назвал главные условия улучшения отношений России с Западом

Global Look Press / Federation Council of Russia

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал три условия нормализации взаимоотношений между Россией и Западом.

По словам парламентария, одним из главных условий в настоящее время является отказ западных стран от "концепции порядка, основанного на правилах".

"Мировое сообщество не понимает данные правила, поэтому есть смысл отказаться от них", — подчеркнул в ходе посвященной взаимоотношениям России и Евросоюза онлайн-дискуссии сенатор.

Кроме того, следует установить рамки, за которыми начинается вмешательство во внутренние дела государства. Целесообразным решением Косачев считает вернуть диалоговые механизмы, работающие на первом этапе по «принципам Хельсинки», а на втором по «принципам Парижа». Речь идет о подписанном в 1975 году Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парижской хартии для новой Европы от 1990 года.