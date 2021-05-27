Четыре фуры устроили страшное ДТП в Свердловской области

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Массовое ДТП с участием грузовиков произошло на 234 километре автотрассы Екатеринбург — Тюмень. КамАЗ протаранил три автомобиля, стоявших на красном свете светофора.

За рулем КамАЗа находился 51-летний мужчина, направлявшийся по трассе в сторону Екатеринбурга. Грузовик столкнулся с фурами DAF, которые по инерции влетели в грузовики MAN и Volvo, стоящими на светофоре. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате аварии погиб водитель КамАЗа. Водитель другой фуры прошел осмотр медиков, но отказался от госпитализации. Остальные водители не получили травм. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.