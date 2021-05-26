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Словакия запретила самолетам "Белавиа" летать над республикой

Политика
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Словакия запретила самолетам «Белавиа» летать над республикой
pxhere.com  / 

Словакия запретила самолетам "Белавиа" входить в свое воздушное пространство и использовать ее аэродромы.

Такой запрет назвали "однозначным ответом на недопустимые действия и нарушение международных правил белорусским режимом". Об этом заявил министр иностранных дел страны Иван Корчок в Twitter.

"Словакия, выполняя решение руководства Евросоюза, запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов "Белавиа". Это однозначный ответ на недопустимые действия и нарушение правил белорусским режимом", — сказал он.

По решению саммита Евросоюза от 24 мая, авиакомпании Белоруссии не могут летать над территорией ЕС, а также совершать рейсы в европейские аэропорты. Также перевозчикам Евросоюза посоветовали не осуществлять полеты в белорусском воздушном пространстве.

#полеты #словакия #белавиа
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