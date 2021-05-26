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AFP: полиция задержала четверых россиян во Франции

Общество
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AFP: полиция задержала четверых россиян во Франции
Федеральное агентство новостей  / Сергей Петров

Четверых уроженцев России задержали во французском департаменте Нижний Рейн. Их подозревают в подготовке теракта, сообщает издание AFP.

По данным журналистов, их задержали сотрудники Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) во время предварительного расследования Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT). Всем задержанным от 16 до 18 лет.

Российское посольство во Франции уже начало проверку этой информации. Пока нет официального ответа от префектуры полиции, сообщает ТАСС.

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