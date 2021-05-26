Новым прокурором Свердловской области стал Борис Крылов

Федеральное агентство новостей / Руслан Бичурин

Зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов назначен новым прокурором Свердловской области.

Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным. Документ от 26 мая размещен на портале правовой информации. Он обрел силу в день подписания.

"[Назначить] Крылова Бориса Александровича прокурором Свердловской области, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Кандидатура Крылова была одобрена Советом Федерации. Свердловский сенатор и бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий пожелал ему мудрости и предупредил о сложной работе в субъекте.

Борис Крылов служит в органах прокуратуры с 1997 года. Сначала он трудился в надзорных ведомствах Томской области, а с 2016 года был первым зампрокурора Хакасии. В 2019 году его назначили на аналогичный пост в Новосибирской области.