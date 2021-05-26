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Дуда резко высказался об "агрессивных" действиях России

Политика
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Дуда резко высказался об «агрессивных» действиях России
flickr.com  / Andrzej Duda

Якобы "агрессивные" действия России смутили польского президента Анджея Дуду.

Лидер Польши резко высказался во время выступления в Грузии. Ему показалось, что Москва проявляет излишнюю агрессию.

"Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор", — заявил он.

Дуда собирается поднять вопрос российско-польских отношений на сессиях Генеральной ассамблеи ООН и площадках ОБСЕ. Кстати, президент уже неоднократно позволял себе подобные высказывания. Например, во время выступления по случаю празднования Дня конституции страны в начале мая назвал Россию "врагом свободы".

#россия #польша #дуда
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