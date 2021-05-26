Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин: гособоронзаказ-2020 удалось выполнить на 99,8% в условиях пандемии

Армия
89

Путин: гособоронзаказ-2020 удалось выполнить на 99,8% в условиях пандемии
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса.

В прошлом году предприятия ОПК столкнулись с непростыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Однако принятые меры позволили сохранить их ритмичную и устойчивую работу. Гособоронзаказ удалось выполнить на 99,8%, сообщил Путин.

"Это хороший показатель", — подчеркнул президент.

Он поручил предприятиям четко и в срок поставлять военную технику в армию и на флот, строительство 20 надводных кораблей нужно завершить в срок.

#путин #армия #вооружение
Дуда резко высказался об "агрессивных" действиях России
Дуда резко высказался об "агрессивных" действиях России
Политика
22:02 | 26 мая
Путин: гособоронзаказ-2020 удалось выполнить на 99,8% в условиях пандемии
Путин: гособоронзаказ-2020 удалось выполнить на 99,8% в условиях пандемии
Армия
21:27 | 26 мая
Названы победители XX молодежных Дельфийских игр России
Названы победители XX молодежных Дельфийских игр России
Общество
21:07 | 26 мая