Названы победители XX молодежных Дельфийских игр России

delphic.games / Дельфийские игры

Юбилейные XX молодежные Дельфийские игры России прошли в Пермском крае с 21 по 26 мая. Стали известны итоги состязаний в 28 номинациях.

Участниками соревнований стали 1947 человек из 65 российских регионов, сообщает основной информационный партнер игр - Медиагруппа "Патриот". По итогам состязаний победителем стал Пермский край. Его представителям удалось набрать наибольшее количество очков в командном зачете.

На втором месте расположились участники из Новосибирской области, а третье место заняли конкурсанты из Московской области. Кроме того, в пятерке фаворитов оказались самарская и красноярская команды.