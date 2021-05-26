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Названы победители XX молодежных Дельфийских игр России

Общество
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Названы победители XX молодежных Дельфийских игр России
delphic.games  / Дельфийские игры

Юбилейные XX молодежные Дельфийские игры России прошли в Пермском крае с 21 по 26 мая. Стали известны итоги состязаний в 28 номинациях.

Участниками соревнований стали 1947 человек из 65 российских регионов, сообщает основной информационный партнер игр - Медиагруппа "Патриот". По итогам состязаний победителем стал Пермский край. Его представителям удалось набрать наибольшее количество очков в командном зачете.

На втором месте расположились участники из Новосибирской области, а третье место заняли конкурсанты из Московской области. Кроме того, в пятерке фаворитов оказались самарская и красноярская команды.

#соревнования #искусство #дельфийские игры
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