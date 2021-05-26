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Air France отменила рейс Париж — Москва из-за ограничений

Общество
  /   Обновлено: 26 мая 2021 21:01 91

Air France отменила рейс Париж — Москва из-за ограничений
wikipedia.org  / Laurent ERRERA

Рейс Париж — Москва AF1154, запланированный на 26 мая, был отменен французской авиакомпанией Air France из-за ограничений против Белоруссии.

Соответствующую информацию подтверждают данные онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево, где самолет должен был приземлиться в 15:00.

Одна из пассажирок Мишель Синдюкова сообщила, что авиакомпания не обладает разрешением на заход в воздушное пространство РФ. На видеозаписи, которую девушка передала "Новой газете", слышно, как экипаж объявляет об ожидании ответа из России. В случае если его не последует, рейс будет перенесен на следующий день.

В авиакомпании отметили, что отмена полета произошла по техническим причинам, связанным с запретом на заход в воздушное пространство Белоруссии. Из-за этого самолету потребовалось получение дополнительного разрешения от России.

#франция #париж #air france
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