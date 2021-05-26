Манижа вспомнила, как пела на итальянском для победившей на Евровидении Maneskin

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Российская исполнительница Манижа призналась, что спела для победителей Евровидения итальянскую песню, на что музыканты группы Maneskin отреагировали без эмоций.

Певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении, стала гостьей шоу "Вечерний Ургант", где рассказала о своем знакомстве с итальянской группой Maneskin. Еще до финала музыканты решили встретиться с российской участницей и пригласили ее к себе в гримерку. Однако знакомство прошло довольно необычно для певицы.

Артистка рассказала в эфире телепрограммы, что группа встретила ее сухо и без эмоций. Чтобы хоть как-то развеять обстановку, Манижа спела на итальянском композицию Felicita.

"Встретила их, а у них были такие безэмоциональные лица, что сначала я подумала, что это какая-то шутка и нас не звали", — вспомнила звезда.

При этом артисты начали снимать поющую исполнительницу на камеру. На этом непонятное знакомство завершилось, а чуть позже Манижа узнала, что победители Евровидения опубликовали ролик с ее импровизацией в Сети, высокой оценив ее талант и восхитившись ее голосом.