Повышенная волосатость тела может говорить о патологии

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Слишком густые волосы на теле могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, предупредила гинеколог-эндокринолог Елена Гаврилова.

По словам специалиста, повышенная волосатость делится на два вида. В первом случае все дело в генетике, а во втором — в наличии какой-либо патологии.

Так, лишние волосы на теле могут быть семейной чертой, медики называют это гипертрихозом. Но иногда причина избыточного оволосения кроется в гирсутизме. Это избыточный рост волос у женщин по мужскому типу.

Например, растительность может появляться там, где ее быть не должно, объяснила Гаврилова. Особую осторожность в этом вопросе стоит проявлять пожилым, поскольку в преклонном возрасте рост волос может указывать на опухоли яичников и надпочечников.