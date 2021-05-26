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Киев намерен противостоять строительству "СП-2" до конца

Политика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 20:27 57

Киев намерен противостоять строительству «СП-2» до конца
nord-stream2.com  / Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Украина будет бороться с реализацией газопровода "Северный поток — 2", пока он окончательно недостроен, заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

По его словам, борьба за интересы Украины является его принципиальной позицией, от которой он не намерен отступать.

"До тех пор, пока газ не потек по "Северному потоку —2", мы будем бороться за защиту наших интересов", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Стоит отметить, что ранее президент США Джо Байден заявил о контрпродуктивности санкций против компаний, осуществляющих строительство газопровода. Многие эксперты связали это с желанием Белого дома восстановить отношения с европейскими партнерами.

#украина #СП-2 #кулеба
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