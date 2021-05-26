Захарова осадила британцев в ответ на призыв к санкциям против «СП-2»

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Призыв МИД Великобритании ввести санкции против "Северного потока — 2" и "Ямал — Европа" не стал неожиданностью для России, заявили в МИД РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова осадила британцев в качестве ответной меры на призыв Лондона ввести санкции в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

"Это знаменитая британская логика, ход мыслей официального Лондона. В очередной раз вынуждены констатировать, что внешняя политика Британии в последние десятилетия перестала быть рациональной", — заявила Захарова.

По ее словам, внешняя политика Великобритании является заложником русофобских ставленников британских элит. Захарова добавила, что их нападки перекрывают голоса политиков, которые отстаивают прагматичный диалог с Москвой.