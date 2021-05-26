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Жена Федуна сравнила уровень популярности "Спартака" и "Зенита"

Спорт
  /   Обновлено: 26 мая 2021 20:14 53

Жена Федуна сравнила уровень популярности «Спартака» и «Зенита»
Global Look Press  / Stupnikov Alexander/spartak.com

Зарема Салихова, покинувшая совет директоров "Спартака", сравнила уровень популярности московского клуба и петербургского "Зенита".

Супруга владельца столичного "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова убеждена, что "красно-белые" пользуются значительно большей популярностью, чем "Зенит". Об этом она рассказала журналистам издания "Спорт-Экспресс".

"В "Спартаке" увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство "Зенита" или снос стадиона "Локомотива"", — подчеркнула она.

В прошедшем сезоне "Зенит" набрал 65 очков и в третий раз подряд выиграл чемпионат России по футболу. "Спартак" завоевал серебряные медали РПЛ. В сезоне-2021/2022 оба клуба представят Россию в Лиге чемпионов.

#зенит #спартак #популярность #Салихова
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