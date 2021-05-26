Сенатор Менендес готов организовать «революцию» в РФ под предлогом «спасения» Навального

Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Американские политики планируют организовать в России "новую революцию" под предлогом "спасения" блогера Алексея Навального.

Стратегию в отношении российских властей сторонник Навального Владимир Милов обсудил с сенатором Робертом Менендесом, основателем Hermitage Capital Уильямом Браудером и членом палаты представителей от Иллинойса Адамом Кинзингером. Участники мероприятия Sedona Forum обменялись мнениями о том, как приблизить революцию в РФ.

В качестве одного из инструментов информационной войны планируется использовать тему "обогащения" российского руководства. Кроме того, будут предприниматься попытки пресечь строительство газопровода "Северный поток — 2", пишет Федеральное агентство новостей.

"Мы проделаем такую работу, и в конце концов, я думаю, будет новая русская революция. Так что в любом случае это всего лишь несколько идей, и спасибо большое за эту возможность", — отметил Менендес.

При этом все подобные мероприятия подаются через призму якобы спасения основателя "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК* — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Примечательно, что среди американских деятелей, планирующих "новую русскую революцию", оказались ранее замешанные в противозаконных действиях люди.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России