В Сирии приняли решение продлить прием голосов на президентских выборах до полуночи

Федеральное агентство новостей /

Высокая явка избирателей для голосования на президентских выборах в Сирии стала причиной продления работы участков до полуночи.

Высший судебный избирательный комитет сообщил о своем решении продлить время выборов на пять часов. Изначально пункты приема голосов должны были работать до 19:00, передает РИА Новости.

Голосование началось 26 мая в 07:00 во всех сирийских провинциях. Всего функционируют более 12 тысяч избирательных участков на территории всей республики. При этом уже около 17:00 на многих пунктах приема голосов уже были переполнены урны для бюллетеней.

Действующий президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма Асад проголосовали одними из первых. Теперь вместо подписей избиратели под заполненными бюллетенями ставят своим отпечатки пальцев.