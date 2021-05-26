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Энергетик Фролов объяснил, почему США отказались от санкций против "СП-2"

Политика
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Энергетик Фролов объяснил, почему США отказались от санкций против «СП-2»
Global Look Press  / Nord Steram 2/Twitter.com

США отказались от санкций против проекта "Северный поток — 2", потому что они "бьют" по Евросоюзу, сообщил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Во время конференции в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" эксперт сообщил, что оценивать политику США по отношению к проекту газопровода пока рано. Хотя Байден ранее заявил, что санкции против "СП-2" бессмысленны, его слова раскритиковали некоторые законодатели. Поэтому необходимо дождаться, пока "Северный поток — 2" достроят.

"Очевидно что США не могут себе позволить бесконечное усиление давления, просто потому, что будут бить по Евросоюзу. Они переключатся на то, чтобы ограничить работу "Северного потока — 2", — сказал энергетик.

Он добавил, что работу проекта еще будут "блокировать". Если все это "не дойдет до безумия", то газопровод смогут достроить уже в этом году.

Ранее экономист Владимир Оленченко объяснил, как можно использовать новую позицию президента США Джо Байдена по "Северному потоку — 2", передает сайт 360.tv.ru.

#байден #северный поток #фролов
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