Премьер Сирии назвал голосование долгом каждого гражданина республики

Федеральное агентство новостей / Алексей Буров

Голосование на выборах главы государства является как долгом, так и правом каждого гражданина в любых слоях населения. Об этом заявил премьер-министр Сирии Хусейн Арнус.

Политик проголосовал на президентских выборах, которые начались 26 мая в 7:00 по местному времени. По его словам, в этот день сирийские граждане выражают свободную и независимую позицию в соответствии с национальными интересами. Итоги выборов напрямую влияют на будущее страны, приводит слова премьера Федеральное агентство новостей.

Арнус надеется, что в Сирию придут восстановление и развитие, которые будут работать на благо республики и общества. Выборы главы государства продлятся до 19:00. Избирательные участки работают с учетом эпидемиологических и санитарных мер в связи с коронавирусной инфекцией.