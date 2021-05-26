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Премьер Сирии назвал голосование долгом каждого гражданина республики

Политика
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Премьер Сирии назвал голосование долгом каждого гражданина республики
Федеральное агентство новостей  / Алексей Буров

Голосование на выборах главы государства является как долгом, так и правом каждого гражданина в любых слоях населения. Об этом заявил премьер-министр Сирии Хусейн Арнус.

Политик проголосовал на президентских выборах, которые начались 26 мая в 7:00 по местному времени. По его словам, в этот день сирийские граждане выражают свободную и независимую позицию в соответствии с национальными интересами. Итоги выборов напрямую влияют на будущее страны, приводит слова премьера Федеральное агентство новостей.

Арнус надеется, что в Сирию придут восстановление и развитие, которые будут работать на благо республики и общества. Выборы главы государства продлятся до 19:00. Избирательные участки работают с учетом эпидемиологических и санитарных мер в связи с коронавирусной инфекцией.

#сирия #выборы #арнус
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