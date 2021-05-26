В США выяснили, какая категория людей более устойчива к коронавирусу

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Чувствительные к горьким продуктам люди менее уязвимы к заражению коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли ученые из США.

Участие в исследовании, благодаря которому удалось установить этот факт, принимали 1935 добровольцев, поделились американские эксперты. Как передает портал Rusargument, всех участников эксперимента проверяли на способность ощущать вкус. Позже 266 из них заболели COVID-19. Выяснилось, что плохо ощущающие горечь в продуктах люди чаще заражались инфекцией.

Вдобавок к этому, у них начинались осложнения после COVID-19 и наблюдался постковидный синдром. Как отметили медики, восприимчивые к горькому вкусу испытуемые гораздо реже заболевали. Показатель таких случаев составил всего 5,6%. Это свидетельствует об уникальной защите организма.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, при путешествии на каком транспорте опасность заразиться коронавирусом минимальна. Об этом сообщает 360tv.ru.