Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

В США выяснили, какая категория людей более устойчива к коронавирусу

Общество
63

В США выяснили, какая категория людей более устойчива к коронавирусу
pixabay.com  / 

Чувствительные к горьким продуктам люди менее уязвимы к заражению коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли ученые из США.

Участие в исследовании, благодаря которому удалось установить этот факт, принимали 1935 добровольцев, поделились американские эксперты. Как передает портал Rusargument, всех участников эксперимента проверяли на способность ощущать вкус. Позже 266 из них заболели COVID-19. Выяснилось, что плохо ощущающие горечь в продуктах люди чаще заражались инфекцией.

Вдобавок к этому, у них начинались осложнения после COVID-19 и наблюдался постковидный синдром. Как отметили медики, восприимчивые к горькому вкусу испытуемые гораздо реже заболевали. Показатель таких случаев составил всего 5,6%. Это свидетельствует об уникальной защите организма.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, при путешествии на каком транспорте опасность заразиться коронавирусом минимальна. Об этом сообщает 360tv.ru.

#сша #ученые #коронавирус
В Сирии приняли решение продлить прием голосов на президентских выборах до полуночи
В Сирии приняли решение продлить прием голосов на президентских выборах до полуночи
Политика
19:02 | 26 мая
Энергетик Фролов объяснил, почему США отказались от санкций против "СП-2"
Энергетик Фролов объяснил, почему США отказались от санкций против "СП-2"
Политика
18:59 | 26 мая
Премьер Сирии назвал голосование долгом каждого гражданина республики
Премьер Сирии назвал голосование долгом каждого гражданина республики
Политика
18:49 | 26 мая