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Экс-мундепа Галямину оштрафовали за нарушение ковидных ограничений

Происшествия
  /   Обновлено: 26 мая 2021 18:37 53

Экс-мундепа Галямину оштрафовали за нарушение ковидных ограничений
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Суд в Великом Новгороде обязал бывшего мундепа Юлию Галямину выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение ковидных ограничений, сообщил ее адвокат.

Галямину задержали на "Земском съезде", на нее составили административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения". По данным правоохранителей, мероприятие не было согласовано, а сотрудники местного главка МВД предупредили участников съезда о последствиях в случае неповиновения. Несмотря на это, граждане продолжили несанкционированные действия.

#штраф #галямина #коронавирусные ограничения
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