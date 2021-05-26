Глава ВС РФ заявил о праве россиян на компенсацию от курящих соседей

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Россияне имеют право требовать компенсацию от курящих соседей. Об этом сообщил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Право на защиту от влияния табачного дыма помогает обеспечивать экологическое благополучие российских граждан. По словам Лебедева, если курящие соседи нарушают это право на жилой территории, то это может повлечь необходимость компенсации морального вреда.

Глава ВС РФ также отметил, что защита экологии относится к одной из основных целей правового регулирования.