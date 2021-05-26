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Романа Протасевича обвинили в причастности к деятельности батальона "Азов"

Общество
  /   Обновлено: 26 мая 2021 18:17 56

Романа Протасевича обвинили в причастности к деятельности батальона «Азов»
Global Look Press  / facebook.com / pr0tez

Задержанный блогер Роман Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" на территории Украины. С таким заявлением выступили представители КГБ Белоруссии.

По информации главы КГБ Ивана Тертеля, редактор признанных в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналов был участником действий батальона "Азов" на Юго-Востоке Украины. Против бойцов этого подразделения в России возбуждено уголовное дело.

"Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины", — сообщил Тертель в интервью агентству Белта.

Глава КГБ Белоруссии отметил, что подтверждает этот факт не только данные следствия, но и факты, которые были опубликованы в СМИ и даже личные признания Протасевича. В спецслужбах уверены, что полученный опыт задержанные активно применял в родной стране для создания массовых акций протестов.

#белоруссия #кгб #азов #Протасевич
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