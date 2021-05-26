af.mil / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Scott Reed

Хвастаясь авиационными двигателями истребителей пятого поколения F-22 и F-35, США потерпели фиаско. По утверждению экспертов китайского Sohu, российские силовые агрегаты НК-32 превосходят их по всем параметрам.

Аналитики напомнили, что истребители F-22 и F-35 поступили на вооружение американских ВВС несколько лет назад. Военные Вашингтона и Запада стали называть эти воздушные судна лучшими в мире, а также расхваливать неповторимую уникальность их двигателей.

«После того, как США ввели в эксплуатацию два истребителя пятого поколения F-22 и F-35, они обрели твердую уверенность в себе и хвастались, что их силовые агрегаты F-119 и F-135 являются самыми мощными авиационными двигателями в мире», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

ПолитРоссия /

При этом, по словам китайских экспертов, американцы сильно заблуждаются, когда говорят о непревзойденности этих двигателей. Тем более, когда российские стратегические бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь» оснащены мощными моторами НК-32.

«Двигатели НК-32 просто огромны. Они имеют длину 6 метров, вес 3,4 тонны и тягу 25 тонн. Самолеты Ту-160 комплектуются четырьмя такими силовыми агрегатами, что позволяет самолету добиваться тяги более 100 тонн», — восхитились в Sohu.

Учитывая тот факт, что американские F-135 имеют тягу всего лишь в 18 тонн, то Вашингтон, очевидно, пытается выдать желаемое за действительное, не сомневаются китайские аналитики.