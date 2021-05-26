Шугалей отметил рост интереса молодежи к событиям в Ливии и мировым политическим процессам

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Молодежь активно интересуется Ливией, однако сейчас страну разрывают войны, царит голод и безработица, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

На Международном фестивале кино "От всей души" состоялся показ фильма "Шугалей". После сеанса глава ФЗНЦ пообщался со зрителями, которые проявили интерес к его жизни.

"Знаете, что меня порадовало и даже немного поразило — большое количество молодежи, которые проявили живой интерес не только к фильму "Шугалей" и моей жизни в ливийском плену, но и к политическим процессам, которые происходят сегодня в мире", — цитирует Шугалея ФАН.

Социолог уточнил, что был очень рад обсудить с молодыми людьми сложившуюся ситуацию в мире и северной части Африки. Он отметил, что сегодня Ливия отличается от той богатейшей страны, которой она была при правлении Каддафи. После его смерти в 2011 году все, что он создал, было разрушено. Шугалей подчеркнул, что теперь страну разрывают войны, также в Ливии царит голод и безработица.

Кроме этого, социолог отметил, что выбранный на сегодняшний день политический курс переходного Правительства национального единства во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой также может оказаться неверным.