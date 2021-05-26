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«Тысячи людей пострадают»: Погребинский осудил Украину за санкции против Белоруссии

Ближнее зарубежье
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«Тысячи людей пострадают»: Погребинский осудил Украину за санкции против Белоруссии
news-front.info  / 

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что страна прекратила авиасообщение с Белоруссией в связи с недавним инцидентом в аэропорту Минска. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «112 Украина» посоветовал киевским чиновникам не действовать на нервы президенту Александру Лукашенко.

«Если Лукашенко обозлится всерьез и скажет: «Все, ни грамма горючки в Украину не поставляем», я посмотрю, что будет делать украинское сельское хозяйство. Конечно, Украина бежит впереди паровоза. Даже американцы еще не приняли такого решения [о прекращении авиасообщения с Белоруссией], Украина уже приняла», — удивился эксперт.

Погребинский также обратил внимание, что Киев должен принимать внешнеполитические решения, исходя из собственных национальных интересов. Закрытие авиасообщения с Белоруссией никак не поможет украинцам, которые через ее территорию постоянно летали в Россию с целью подзаработать или навестить родственников.

«Теперь такой возможности нет, они [украинцы] будут летать через Стамбул. Тысячи людей пострадают», — заключил политолог.

Ранее «Политика Сегодня» уже писала о том, как на фоне инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair активизировалась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Подробнее об экстренной посадке рейса Афины-Вильнюс 23 мая можете прочитать в нашем материале.

#украина #белоруссия #авиасообщение
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