Действия Прибалтики подтолкнули Белоруссию к полноценной интеграции с Россией

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Недавние действия Литвы и Латвии не оставили Белоруссии никаких вариантов, кроме полноценной интеграции с Россией. Об этом высказался политолог Александр Носович.

Скандал вокруг задержания экстремиста Романа Протасевича мог не быть столь выгодным для Москвы, если бы не усилия Прибалтики. Литва и Латвия сделали все, чтобы ухудшить ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Страны не оставили Белоруссии ничего, кроме полноценной интеграции с РФ, рассуждает Носович в материале для RuBaltic.ru.

"Сделали решающий вклад в то, чтобы Россия получила весь белорусский транзит, целиком", — констатировал политолог.

Дипломатические отношения Латвии и Белоруссии фактически разорваны, добавил эксперт. Такой комментарий он дал на фоне недружественных действий Риги после задержания Протасевича.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее раскритиковал латвийские власти за решение заменить белорусский флаг на чемпионате мира по хоккею, пишет сайт 360tv.ru.