Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Мэр Москвы предложил ввести в ресторанах города зоны для привитых от коронавируса

Общество
  /   Обновлено: 26 мая 2021 17:16 78

Мэр Москвы предложил ввести в ресторанах города зоны для привитых от коронавируса
mos.ru  / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Ресторанам Москвы предложили создавать в точках общепита свободные от COVID-19 зоны для привитых от коронавируса гостей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Специальные зоны в ресторанах смогут посещать те горожане и гости столицы России, которые уже приняли участие в процедуре вакцинации. Соответствующее предложение Собянин озвучил в ходе встречи в День российского предпринимательства с участниками московского бизнес-сообщества в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям "Бизнес.Техноград", передает 360tv.ru.

#москва #собянин #рестораны
Красный Крест обратился к России с просьбой предоставить вакцину "Спутник V"
Красный Крест обратился к России с просьбой предоставить вакцину "Спутник V"
Общество
17:22 | 26 мая
«Тысячи людей пострадают»: Погребинский осудил Украину за санкции против Белоруссии
«Тысячи людей пострадают»: Погребинский осудил Украину за санкции против Белоруссии
Ближнее зарубежье
17:20 | 26 мая
Действия Прибалтики подтолкнули Белоруссию к полноценной интеграции с Россией
Действия Прибалтики подтолкнули Белоруссию к полноценной интеграции с Россией
Политика
17:11 | 26 мая