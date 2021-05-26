Мэр Москвы предложил ввести в ресторанах города зоны для привитых от коронавируса

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Ресторанам Москвы предложили создавать в точках общепита свободные от COVID-19 зоны для привитых от коронавируса гостей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Специальные зоны в ресторанах смогут посещать те горожане и гости столицы России, которые уже приняли участие в процедуре вакцинации. Соответствующее предложение Собянин озвучил в ходе встречи в День российского предпринимательства с участниками московского бизнес-сообщества в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям "Бизнес.Техноград", передает 360tv.ru.